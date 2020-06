Elegancka wygoda. Sandały na płaskiej podeszwie

Klasyczne, proste, piękne – sandały na płaskiej podeszwie

Zacznij od podstaw. Wybierz sandały minimalistyczne, proste, po które najchętniej sięgamy w upalny dzień. To obuwie jest jak kameleon i pasuje do wielu różnych ubrań. Tylko sandały z delikatnych pasków można nosić bez względu na kolor. Ich delikatna forma sprawia, że nie mamy dylematów związanych z tym, czy dany kolor obuwia pasuje do reszty stroju. Czarne, czerwone, srebrne, złote, neutralne czy z holograficzym połyskiem – cienkie paski są tak subtelne, że ich kolor nie jest najważniejszy.

Trudno o lepsze obuwie na lato. Nosimy je do szortów i sukienek, ale też do długich spodni. Są lekkie, przewiewne i bardzo delikatne, co doceniamy zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy pochwalić się pięknym pedicure czy stopami, które niebawem pokryje pierwsza, delikatna opalenizna. Choć za oknami temperatura nie zachęca do odkrywania ciała, to zdecydowanie czerwiec jest miesiącem, w którym czas wyciągnąć z szafy sandały.