Pokazała zdjęcia z planu "M jak miłość". Jej sukienka to hit dla pań z większym biustem

Na kopertowe sukienki często decyduje się również Paulina Sykut-Jeżyna. Prezenterka niedawno postawiła na model w iście wakacyjnych kolorach, który wyróżnia długość midi oraz dziewczęce bufki na rękawach. Delikatnie rozkloszowany dół dodaje jej stylizacji kobiecości i sprawia, że w tego typu modelu śmiało mogłaby się wybrać nie tylko do pracy, ale również na jakąś ważną uroczystość.

Monika Dryl z kolei zaprezentowała się w sukience w drapieżną panterkę. Nie da się ukryć, że to właśnie ten wzór gra obecnie w modzie pierwsze skrzypce, dlatego wybór aktorki zupełnie nas nie dziwi.

A jak w kopertowej sukience prezentuje się Małgorzata Rozenek-Majdan? Prezenterka w przeciwieństwie do swoich koleżanek, postawiła na nieco elegantszy model w bieli. Gwiazda zdecydowała się bowiem na kreację o koszulowej górze, która świetnie podkreśliła jej szyję oraz obojczyk, a z kolei długi dół dodał jej stylizacji elegancji.

