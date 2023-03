Te buty to hit na wiosnę. Norowicz już je nosi

Siła Heleny! Kto ją zna, ten zrozumie – tak opisał jej zdjęcie fotograf, Radek von Hirschberg. Ale wcale nie trzeba znać pani Heleny, aby po ich wspólnej sesji stwierdzić, że 88-latka to wulkan energii. Modelka usiadła wygodnie na fotelu i uniosła nogą nad głową. Zachwyciła nie tylko swoją sprawnością i swobodą ruchu, ale też stylizacją, która doskonale wpisuje się w obowiązujące trendy .

Helena Norowicz to kobieta, która urodziła się po to, aby stać przed obiektywem. Subtelna uroda, umiejętność pozowania oraz naturalny wdzięk sprawiły, że aparat pokochał ją od pierwszego ujęcia .

88-latka wzięła udział w swobodnej i naturalnej sesji, gdzie pozowała na welurowym "uszaku". Gwiazda miała na sobie jeansowy kombinezon w czarnym kolorze . Oryginalny fason wyróżniała szeroka nogawka oraz długość midi. Ciemne rajstopy pięknie poprowadziły spójność koloru, aż do butów, które wiosną będziemy nosić non stop.

Helena Norowicz zaprezentowała kwadratowy obcas , który coraz odważniej porusza się w trendach. Sandały z paskami przypominającymi gladiatorki przypadną do gustu każdej fance "heavy boots".

To także świetna opcja dla kobiet, które pragną ukryć szybko starzejącą się skórę szyi, a przy tym dodać blasku poszarzałej twarzy . Fani są zachwyceni 88-letnią modelką.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!