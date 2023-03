Nagle rozchyliła płaszcz. 88-latka przyćmiła młodsze koleżanki

Helena Norowicz zapozowała na ściance w klasycznym płaszczu o prostym kroju w delikatnym odcieniu "baby blue" . Modelka była nim całkowicie zakryta. Okrycie wierzchnie w ryzach trzymał materiałowy pasek. Lecz zdaje się, że to wszystko zostało zaplanowane. Chwilę później 88-letnia modelka zrobiła efekt "wow".

Helena Norowicz rozchyliła płaszcz i ukazała czarną stylizację z marynarkową górą, która podkreślała talię oraz skórzanymi spodniami o nieco luźniejszym fasonie. Modelka dobrała do tego botki z wiązaniami. Takiego looku z pazurem nie powstydziłaby się żadna młodsza gwiazda.

