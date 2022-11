Te domowe sposoby działają cuda. Kurze łapki będą mniej widoczne

Skóra wokół oczu wymaga specjalnej troski

Kobietom sen z powiek najczęściej spędzają zmarszczki przy zewnętrznych kącikach oczu, czyli tzw. kurze łapki. Pojawiają się zazwyczaj najwcześniej i są najbardziej widoczne. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Skóra w okolicach oczu jest bardzo cienka, dlatego trzeba ją traktować ze specjalną troską. Pod żadnym pozorem nie należy jej trzeć przy nakładaniu i zmywaniu makijażu. Wszystkie kosmetyki powinny być w tych miejscach delikatnie wklepywane. To pierwszy krok do opóźnienia powstawania kurzych łapek. A co zrobić, gdy już się pojawiły? Zastosować naturalne metody, które znały jeszcze nasze mamy i babcie.