Zaskakujący trik z TikToka. Lifting twarzy w kilka minut, który nic nie kosztuje

Choć trik wydaje się być genialny, to z pewnością nie należy go wykonywać codziennie. Regularnie naciągana w ten sposób skóra (szczególnie ta delikatna i cienka wokół oczu) jeszcze bardziej się pomarszczy. Metodę można jednak zastosować jednorazowo, np. przed ważnym wyjściem. Lecz dla odmłodzenia skóry twarzy my polecamy regularnie wykonywany domowy masaż palcami lub kamieniem gua sha.