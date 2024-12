Kontrowersyjny dodatek zalewa ulice. Krzan też go nosi

Zima zbliża się do nas wielkimi krokami. To najwyższa pora, aby zadbać o ciepłe elementy w naszej garderobie. W ramach inspiracji warto podejrzeć, co w tym sezonie jest modne. Wszystko wskazuje na to, że wełniana czapka czy nauszniki odeszły już do lamusa. Tegoroczne trendy podbijają dzianinowe kapturki. Zobacz, jak noszą je polskie gwiazdy.

Kapturki - najmodniejsze nakrycie 2024/2025

Kapturki to największy hit sezonu i jednocześnie najmodniejsze okrycie głowy. Jedni je uwielbiają, inni uważają za dość nietypowy i dziwny trend. Natomiast nie można im jednego odmówić. Są niesamowicie ciepłe, dzięki czemu potrafią chronić przed największymi mrozami. Są tak skonstruowane, że nie tylko ochraniają głowę, ale również szyję, przez co zastępują nam również szalik.

W poszukiwaniu kapturków na zimę, które będą chronić przed mrozami, a do tego pięknie wyglądać, warto zajrzeć do znanych sieciówek. Tam pojawia się ich coraz więcej, dlatego każda znajdzie coś dla siebie.

Polskie celebrytki lansują ten trend

W tym sezonie z klasycznej czapki na rzecz kapturka zrezygnowała m.in. Magda Pieczonka. Makijażystka jest na bieżąco z najgorętszymi trendami, dlatego nic dziwnego, że postawiła na ten model. Wybrała najbardziej pożądany odcień tego sezonu.

Posiadaczką kaptura jest również Izabella Krzan, która uwielbia wyrażać swój styl przez modę, dlatego nie mogło go zabraknąć w jej garderobie. Postawiła na klasyczny model w kolorze czarnym. Również zestawiła go w casualowym wydaniu — wraz z kurtką bomberką, "baggy jeans" oraz okularami. Trzeba przyznać, że jest to idealna stylizacja na jesienno-zimowe dni.

