Widzisz w domu? To zły znak. Nie wchodzą bez powodu

Rybiki cukrowe to niewielkie, srebrzyste owady, które najczęściej znajdują schronienie w łazienkach ze względu na panujące tam ciepło i wilgotność, sprzyjające ich rozwojowi. Nie przepadają za jasnym światłem, więc najłatwiej je spotkać w nocy, kiedy eksplorują pomieszczenie w poszukiwaniu pożywienia, takiego jak resztki papieru czy martwy naskórek.

Kup w aptece i zostaw w łazience. "Wybije" rybiki co do jednego

Choć nie są groźne dla człowieka i nie gryzą, ich obecność w domu budzi dyskomfort. Rybiki mogą szybko zadomowić się nie tylko w łazience, ale także w innych częściach mieszkania, takich jak kuchnia, a gdy rozpleni się ich znacznie więcej, to nawet salon czy sypialnia. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy warunki w tych pomieszczeniach sprzyjają ich rozmnażaniu. W dodatku pojawienie się rybików w mieszkaniu może być symptomem znacznie poważniejszego problemu. Obecność dużej wilgotności, którą uwielbiają, często powoduje wystąpienie pleśni w mieszkaniu.

Aby skutecznie pozbyć się rybików cukrowych, zaleca się odnalezienie ich gniazda i spryskanie go roztworem z wody i octu w proporcji 1:1. Po kilku godzinach owady powinny zniknąć. Ważne jest jednak, aby nie zaniedbywać profilaktyki. Regularne sprzątanie łazienki oraz pozostawianie otwartych drzwi po każdej kąpieli pomoże utrzymać je z dala.

Połóż na podłodze w łazience. Wyłapie rybiki co do jednego

