Rozsyp w łazience. Rybiki już nie będą problemem

Rybiki cukrowe to małe, niepozorne owady, które potrafią skutecznie uprzykrzyć życie. Można je spotkać w różnych miejscach w naszych domach, ale szczególnie upodobały sobie łazienki i kuchnie. Ich obecność budzi niepokój wielu osób, a ich charakterystyczny wygląd sprawia, że są łatwe do rozpoznania. Dowiedz się, jak możesz skutecznie się ich pozbyć.

Rybiki cukrowe, znane także jako srebrzyki, to niewielkie owady z rodziny rybikowatych. Ich długość wynosi zazwyczaj od 1 do 2 centymetrów. Charakteryzują się wydłużonym ciałem pokrytym błyszczącą, srebrzystą łuską. Te stworzenia żerują głównie nocą, co oznacza, że najczęściej można je spotkać w ciemnościach.