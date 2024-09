Połóż na podłodze w łazience. Wyłapie rybiki co do jednego

Rybiki cukrowe, znane również jako srebrzyki, to małe owady, które często pojawiają się w naszych domach, szczególnie w łazienkach. Charakteryzują się podłużnym kształtem i srebrnymi łuskami, dzięki którym potrafią szybko się poruszać. Najczęściej można je zauważyć w nocy, kiedy wychodzą na żer.

Rozsyp na podłodze. Wybije rybiki co do jednego

Rozsyp na podłodze. Wybije rybiki co do jednego

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!