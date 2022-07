Te nakrycia głowy królują w wakacyjnych stylizacjach gwiazd. Zafunduj sobie podobne modele na lato 2022!

Marta Żmuda Trzebiatowska stawia na czapkę z daszkiem – zainspiruj się jej plażową stylizacją

Czapka damska z daszkiem to bez wątpienia must have w każdej kobiecej szafie. Możesz wybierać ją na wycieczki, na co dzień lub na plażę tak jak Marta Żmuda Trzebiatowska. Popularna aktorka postawiła na kolorowy model z zabawnym napisem i połączyła go z oversize'owym T-shirtem. Czapka z daszkiem prezentuje się równie świetnie w zestawie ze strojem kąpielowym albo letnią sukienką. W tym sezonie możesz dowolnie eksperymentować z jej kolorem i wzorem albo zdecydować się na dodatek z logo ulubionej marki. Jako zastępstwo dla czapki sprawdzi się też daszek w nietuzinkowym kolorze.