Te spodnie pięknie leżą na sylwetce. Joanna Opozda uwielbia ten fason

Nadeszła jesień, a co za tym idzie czas schować letnią garderobę w głąb szafy. Co będzie modne w obecnym sezonie? Poza ciepłymi swetrami i chroniącymi przed deszczem trenczami warto przygotować wygodne i stylowe spodnie. Jaki fason będzie królował tej jesieni? Joanna Opozda już zna odpowiedź na to pytanie.