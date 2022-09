Joanna Opozda zachwyca w butach, które są hitem na jesień. Nosi je także Rihanna

Joanna Opozda i Rihanna noszą kozaki XXL

W Polsce na punkcie tego trendu oszalała Joanna Opozda. Kozaki o długości XXL założyła do zwiewnej, czarnej mini z długim rękawem i czarnej listonoszki ze złotymi zdobieniami. Widać, że aktorka śledzi światowe trendy modowe i wplata je do codziennych stylizacji. Kozaki z bardzo wysokimi cholewkami założyła również ostatnio Rihanna. Piosenkarka dobrała je do szarej mini z marszczeniami oraz oversizowej kurtki. Gwiazda postawiła na model na szpilkach. Jednak modne są także kozaki na platformach bądź masywnych słupkach. Obcas w tym przypadku nie gra roli. Liczy się długość maxi, czyli za kolano, a nawet do połowy uda.