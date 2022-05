Te spodnie znajdziemy w szafie Dody. To inwestycja na lata

Casualowa stylizacja Dody. Te spodnie są nieprzemijającym hitem

Wokalistka zaprezentowała się w luźnym wydaniu. Do czerwonego crop topu i butów sportowych w tym samym odcieniu dopasowała jeansy w klasycznym ciemnoniebieskim kolorze. To właśnie ten model spodni od dobrych kilku lat powrócił do mody na dobre. Mowa tu oczywiście o tzw. mom jeansach. Podwyższony stan oraz delikatnie zwężana ku dołowi nogawka sprawiają, że dopasowują się do każdej sylwetki. Krój optycznie spłaszcza brzuch i zmniejsza biodra.