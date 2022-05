Blake Lively nie ma sobie równych. Po raz kolejny udowadnia, że jest ikoną stylu

Jak możemy zauważyć, "noc przed" amerykańska aktorka bawiła się w równie bogatej kreacji. Lively miała na sobie dopasowaną suknię do ziemi z jednym, długim rękawem, podzieloną na dwie części: białą-materiałową w szare paski i cekinową. Do tego granatową kamizelkę bez rękawów z nadrukami szarych kwiatów. Choć może się wydawać, że to zbyt wiele jak na jeden look, prezentowała się, niezmiennie, zjawiskowo.