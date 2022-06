Te trzy ubrania postarzają o 10 lat. Na liście są modne dżinsy

Jakie nosić ubrania, aby nie wyglądać starzej niż wskazuje metryka? Niektórzy zadają sobie to pytanie i zastanawiają się nad odpowiedzią. Z pomocą im przyszła jedna z tiktokerek, 51-letnia Tamsen Fadal, która wymieniła trzy rzeczy, jej zdaniem, "do wyrzucenia" z szafy dojrzałej osoby, która chciałaby wyglądać młodo. - Oto trzy rzeczy do wyciągnięcia z szafy, żeby wyglądać o dziesięć lat młodziej – zaczęła Fadal w opublikowanym na Tik Toku filmie.