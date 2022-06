Tatiana Okupnik w żółtym body, Urszula w topie z siateczki. Oto największe wpadki modowe z Festiwalu w Opolu

59. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu właśnie się rozpoczyna. Co roku wydarzenie jest nie tylko gratką dla fanów muzyki, ale również mody. Na scenie możemy podziwiać artystów w najbardziej imponujących kreacjach. Jednak nie wszystkie stylizacje należą do udanych. Na przestrzeni lat widzieliśmy co najmniej kilka modowych wpadek.