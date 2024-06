Te zabiegi wykonaj w czerwcu. Skóra ci podziękuje

Zbliżają się wakacje. Zdaniem meteorologów czeka nas ciepłe i słoneczne lato. Część z nas spędzi je w górach, podczas gdy inni będą beztrosko wylegiwać się na plaży. Niezależnie od tego, gdzie się wybierasz, to ostatni moment, żeby zadbać o swoją skórę.

Mocne słońce, promieniowanie UV, słona woda, klimatyzacja — wakacje to duże wyzwanie dla skóry. Każda z nas chce cieszyć się gładkim i zadbanym ciałem. Jak przygotować skórę na lato? Zacznij od złuszczania. To jeden z najważniejszych etapów pielęgnacji.

Soda oczyszczona znaturalizuje zapach potu i zmiękczy skórę, zaś mleko dogłębnie ją nawilży i odżywi. Po zakończonym zabiegu wsmaruj w nie maść z witaminą A. Kupisz ją w każdej aptece. Kosztuje nie więcej niż 5 złotych, a działa niczym drogi krem do stóp. W przypadku mocno przesuszonych pięt stosuj ją dwa razy dziennie — rano i wieczorem.

Nie zapomnij o twarzy. To właśnie ten obszar jest narażony na największe uszkodzenia. Jak zadbać o cerę przed latem? Odstaw kosmetyki z kwasami czy retinolem. Postaw na dogłębne nawilżanie. Zadbaj o to, aby w twojej kosmetyczce nie zabrakło kosmetyków z ceramidami, gliceryną, aloesem (najlepszy na poparzenia), kolagenem roślinnym (przyśpiesza regenerację), algami czy mocznikiem.

A co ze złuszczaniem? Peelingi kwasowe czy enzymatyczne to nie najlepszy pomysł, bowiem działają zbyt agresywnie. W tym przypadku znacznie lepiej sprawdzi się delikatny peeling z płatków owsianych, który delikatnie złuszczy martwy naskórek, a przy tym ukoi cerę.

Jak go zrobić? Zalej dwie łyżki płatków owianych wrzątkiem. Poczekaj, aż ostygną. Tak przygotowaną maskę nałóż na oczyszczoną skórę twarzy i pozostaw ją tak na kwadrans. Po 15 minutach wykonaj delikatny masaż i spłucz płatki letnią wodą . Trzymaj się tych zasad, a będziesz cieszyć się gładką i zadbaną skórą przez całe lato.

