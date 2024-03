Jak często należy przycinać włosy? Odpowiedź nie jest oczywista

Okazuje się, że zarówno włosy cienkie, jak i grube można podcinać co 8-12 tygodni. Oczywiście wszystko zależy od ich stanu, bo włosy cienkie są bardziej delikatne i gorzej znoszą rozjaśnianie czy działanie temperatury. Posiadaczki długich pasm, które mają tendencję do rozdwajania czy wypadania powinno się przycinać co 8-10 tygodni, a te zdrowe i mocne nawet co 12 tygodni.