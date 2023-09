Te znaki nie radzą sobie z nauką. W szkole wolą łobuzować

U Byka koledzy są na pierwszym miejscu

Zodiakalny Byk nie przyswaja wiedzy łatwo, wymaga to od niego dużo pracy i skupienia. A na to nie zawsze ma czas, bo jako znak towarzyski łatwo nawiązuje kontakty i ma w szkole mnóstwo kolegów. Byki łatwo ulegają rówieśniczej presji, dlatego zamiast się uczyć, popisują się, aby zdobyć sobie szacunek w grupie. Ponieważ nie znają umiaru, często z tym przesadzają, a wrodzony upór sprawia, że nie potrafią się zmienić. Największe szkolne urwisy często pochodzą spod tego znaku zodiaku. Nauczyciele nie radzą sobie z rozrabiającymi Bykami, do których nic nie dociera. Muszą same dojrzeć i zrozumieć swój błąd. Bo jeśli chcą, potrafią szybko nadrobić straty w nauce.