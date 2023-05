Uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Nie ufaj kolegom o tych imionach

Kobiety nie mają złudzeń, że mężczyźni wciąż kłamią i oszukują, tylko innych facetów nadal to dziwi. Teraz i oni mogą się dowiedzieć, kto nadaje się na kumpla, a kto najpewniej pożyczy pieniądze i ucieknie w siną dal. Każde nadane człowiekowi imię ma magiczną moc, a także wiąże się z pewnymi cechami osobowości. Które imiona ostrzegają przed ludźmi niegodnymi zaufania? Oto kilka z nich.

Andrzej – chętnie napije się za cudze

Imię Andrzej ma słowiańskie pochodzenie, znaczy tyle co "mężny, silny", więc łączy się z odwagą, determinacją i siłą charakteru. Przynajmniej tak było kiedyś, bo współczesny Andrzej kojarzy się raczej z kieliszkiem – nie wylewa za kołnierz i nigdy nie odmawia.

Sam rzadko stawia, bo zwykle "akurat czeka na wypłatę", ale chętnie napije się za cudze. Andrzej to świetny kumpel, z którym można przeżyć wiele przygód. Gorzej jeśli trafią się kłopoty, wtedy znika szybciej niż sen złoty. Ktoś inny musi posprzątać cały ten bałagan, podczas gdy Andrzej pije już z kimś nowym i nieświadomym, co go czeka.

Marian – przyjaciel wszystkich… do czasu

Mariana wszyscy dobrze znają i pamiętają jako tego, który pierwszy mówi: "Dzień dobry". Fakt, że później prosi o pięć złotych, nie jest już taki istotny. Marian to przyjaciel wszystkich, każdego zaczepi i z każdym pogada. Najczęściej przy tym obmawiając kogoś innego, prawdopodobnie wspólnego kumpla.

Imię to znamionuje osobę, która jest świetna w budowaniu relacji, dlatego Maniek to zwykle straszna gaduła. Żaden sekret długo się go nie trzyma, chociaż gromadzi je chętnie. W razie nagłego wypadku na każdego kolegę ma haka, żeby zmusić go do jakiejś drobnej przysługi.

Kazimierz – on jeden zawsze może

Imię Kazimierz można przetłumaczyć jako "rządzący pokojem" albo "spokojny władca". Symbolizuje stabilność, harmonię i talenty przywódcze. Nic zatem dziwnego, że każdy Kazik chce przewodzić w grupie rówieśniczej. To on ma najbardziej szalone pomysły, np. pierwszy pomyślał w podstawówce, że już najwyższy czas spróbować zapalić papierosa.

To zmora wszystkich matek – Kazik doprowadza do rozpaczy nie tylko swoją, ale również wszystkie mamy kumpli. W dorosłym życiu znany jest jako ten, który zawsze może wyjść na piwo. W domu nie więzi go żona ani dzieci, bo najczęściej ich nie ma.

Józef – przyjmie, co mu dadzą

Hebrajskie imię Józef znaczy "Bóg daje" lub "Bóg zwiększa". Mężczyźni noszący to imię postrzegani są jako godni zaufania opiekunowie, zwykle mają też szczęście do interesów. Podobno. Współczesne Józki bardzo się różnią od swojego biblijnego imiennika, jednak nadal żyją według zasady "Bóg da" – siedząc na bezrobociu i ciesząc się z zasiłku.

Józek to kumpel, którego warto mieć, żeby wiedzieć, czego w życiu nie robić. Szczególnie gdy zakłada kolejny chałupniczy biznes polegający na odlewaniu spławików albo wciskaniu ubezpieczeń. Negatywny przykład działa motywująco.