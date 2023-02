Tego misia kocha cały świat. Ubrania z nim są teraz w atrakcyjnych cenach

Za co kochamy markę Ralph Lauren

Marki Polo Ralph Lauren nikomu nie trzeba przedstawiać. Jej najsłynniejszym motywem jest wspomniany już jeździec polo. Ten znaczek znany jest na całym świecie! Noszą go zarówno kobiety, jak i mężczyźni. I choć oczywiście oferta marki jest duża, to największą popularnością wśród fanów Ralpha Laurena cieszą się przede wszystkim swetry o warkoczowym splocie, koszulki polo i koszule oxford. To bardzo charakterystyczny typ koszul. Wyróżnia go kołnierz o długich wyłogach i rodzaj bawełny, z jakiej została uszyta. Bawełna oksfordzka to specjalny rodzaj tkaniny, której cechą rozpoznawczą jest prosty, koszykowy splot. Jest bardzo mięsista, przez co idealnie sprawa się zimą. Te koszule świetnie prezentują się zarówno rozpięte, jak i noszone w duecie z krawatem.