Zwróciła się do Olejnik. Wiedziała o jej nowotworze

"Po rezonansie magnetycznym głowy - 8 marca - dowiedziałam, się, że czeka mnie operacja. Trzeba było działać. (...) Mówię, chodzę, wracam szybko do sił, a włosy odrastają. Wynik histopatologii bardzo dobry. Po operacji mam drugie życie " - czytamy w poście Joanny Kryńskiej.

"Najgorsze masz już za sobą. Zdrowiej nam teraz kochana i nabieraj siły od nowa. Tyle jeszcze marzeń do zrealizowania przed tobą. Jesteś duchem najmłodsza ze wszystkich i zawsze tak będzie" - czytamy w komentarzu Joanny Przetakiewicz.

