Tej wiosny przeżyj prawdziwe włosowe... orzeźwienie

Każda rutyna pielęgnacyjna – nie tylko włosowa – rozpoczyna się od oczyszczania. Kluczem jest tu dobór szamponu nie tyle do samych włosów, ile do potrzeb skóry głowy. To w końcu na niej skupia się większość procesu oczyszczania (włosy najlepiej myć pianą wpływającą z głowy). Skóra głowy – podobnie jak skóra twarzy – może borykać się z nadmierną suchością lub przetłuszczaniem. Z tego względu warto mieć na półce łagodny szampon do codziennego (lub prawie codziennego) oczyszczania. W limitowanej kolekcji OnlyBio x Tymbark nawilżanie skóry głowy pachnie jak Jabłko-Arbuz, zaś jej balansowanie – jak Jabłko-Mięta. Jeden szampon to jednak za mało! Każda głowa od czasu do czasu wymaga "czegoś mocniejszego", co oczyści ją np. z resztek produktów stylizacyjnych i tego, z czym nie poradził sobie delikatniejszy, codzienny szampon. Tzw. rypacz, czyli produkt bazujący na mocniejszych detergentach, działa jak restart dla skóry głowy i warto stosować go raz, max dwa razy w tygodniu (w zależności od naszych nawyków stylizacyjnych), aby odzyskać naturalną sprężystość włosów i uczucie "lekkiej" głowy… najlepiej pachnącej jak kultowe Mango-Mięta!