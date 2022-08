Ten mało znany składnik kosmetyków świetnie radzi sobie z przebarwieniami skóry

Skoro walczysz z przebarwieniami, na pewno wiesz, że skuteczną bronią w tej walce jest witamina C – silny rozjaśniający przeciwutleniacz, ale z przebarwieniami równie skutecznie (jeśli nie lepiej) radzi sobie kwas kojowy. To związek pozyskiwany z japońskich grzybów i znany jest ze swoich właściwości depigmentacyjnych. Poza tym wykazuje także działanie antybakteryjne oraz zapobiega powstawaniu wolnych rodników, dzięki czemu nie tylko pomaga rozjaśniać przebarwienia, ale również działa przeciwzmarszczkowo i nawilżająco. Znajdziesz go w rozjaśniającym kremie na noc Bingospa. Ten produkt to prawdziwa bomba na przebarwienia, bo poza kwasem kojowym ma w składzie kwas askorbinowy, czyli wspomniana na początku witamina C. Przyspiesza proces naturalnego złuszczania wierzchnich warstw naskórka, dzięki czemu rozjaśnia skórę oraz zmniejsza skłonność do przebarwień i piegów, działa wybielająco. Witamina C działa także przeciwstarzeniowo - neutralizuje wolne rodniki, korzystnie wpływa na produkcję kolagenu oraz zwiększa mechaniczną odporność ścian naczyń włosowatych i stymuluje ukrwienie skóry.