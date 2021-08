Ten olejek działa cuda na suchą skórę. Zapłacisz za niego tylko 5 złotych

5 złotych za olejek do przesuszonej skóry

Niezależnie od pory roku warto zaopatrzyć się w kosmetyki, które pomogą zwalczyć problem, jakim jest przesuszona skóra. Jednym z nich jest olejek regenerujący do ciała, który nawilża skórę i poprawia jej kondycję, jednocześnie dodając jej blasku. Teraz możecie go kupić w Rossmannie za 5,59 złotych. Promocja trwa do 15 sierpnia. Olejek jest produktem firmy Cztery Pory Roku.