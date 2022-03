Ten rysunek łamie serce. Oto jak siedmiolatka widzi wojnę

Rysunek wywołał poruszenie w komentarzach. Część komentatorów nie wierzy, że obrazek stworzyła siedmiolatka. "Czuję się okropnie pisząc to, bo całe moje serce jest z Ukraińcami. To nie ma z tym nic wspólnego. Ale dla siedmiolatka, nawet bardzo bystrego, narysowanie takiego rysunku jest ABSOLUTNIE niemożliwe", "Wszyscy współczujemy mieszkańcom Ukrainy, ale ten rysunek nie został wykonany przez siedmiolatka, każdy pedagog i każdy nauczyciel to potwierdzi" - czytamy pod postem.