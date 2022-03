Ołena Zełenska dziękuje za wsparcie. Szczególnie chwali Polaków

Ołena Zełenska dziękuje Polakom za pomoc uchodźcom

Tym razem pierwsza dama Ukrainy podziękowała za pomoc, która kierowana jest do uchodźców i uchodźczyń. Podkreśliła zwłaszcza zaangażowanie Polek i Polaków we wsparcie. Opublikowała m. in. słynne zdjęcie wózków pozostawionych na peronie w Przemyślu, autorstwa Francesco Malavolty. "Polki zostawiają je Ukrainkom, bo wiedzą, że przekraczały granicę tylko z walizką i dzieckiem" - wyjaśniła Zełenska.