Ten sweter to hit sezonu! Teraz taniej

Te z was, które pamiętają lata 90., zapewne pamiętają też największe trendy tamtego czasu. Spodnie dzwony, crop topy, buty glany, naszyjniki chokery i swetry z zamkiem. Dziś przyglądamy się tym ostatnim – swetrom z suwakiem. Nie są to rozpinane kardigany, raczej golfy z rozpięciem na zamek, albo swetry z rozpinanym kołnierzem. Można nosić je nawet na trzy sposoby: zapięte pod szyję (to rozwiązanie idealne dla miłośniczek golfów), rozpięte do połowy, albo do końca (jeśli lubisz głębokie dekolty). Po triumfie w latach 90., swetry z zamkiem odeszły do lamusa, znalazły się na modowym oucie, były uważane za "obciachowe" zarówno w modzie męskiej, jak i damskiej. Do łask czołowych projektantów mody wróciły w sezonie 2019/2020, wraz z innymi modowymi wykopaliskami sprzed trzech dekad i zostały z nami do dziś.