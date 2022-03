Ten trik uratuje stare ubrania. Przed praniem użyj piwa

Chyba każdy chce, żeby jego ubrania cały czas wyglądały jak nowe. Jednak wraz z użytkowaniem i kolejnymi praniami ulegają one stopniowemu zniszczeniu. Objawia się to przede wszystkim poprzez blaknięcie kolorów. Jednak okazuje się, że można zapobiec szybkiemu spieraniu się garderoby za pomocą prostego, lecz dość zaskakującego triku. Potrzebne jest do niego piwo.