Tęskni za politykami "z wielką klasą". Morze komentarzy pod wpisem Olejnik

Monika Olejnik nie ma problemu z tym, aby zabrać głos w ważnych sprawach. Dziennikarka m.in. we wpisach na Instagramie bez ogródek odnosi się do bieżących wydarzeń. Teraz, nawiązując do 25-lecia przynależności Polski do NATO, postanowiła nieco powspominać, udostępniając fotografie ze swojego prywatnego archiwum. Przy okazji historycznej daty, jaką bez wątpienia dla naszego kraju jest 12 marca 1999 r., Olejnik, między słowami, odniosła się do poczynań obecnych polityków.