Thomas Markle skomentował odejście Meghan. Ekspertka mowy ciała Judi James przeanalizowała jego gesty

Thomas Markle, ojciec księżnej Sussex, w 90-minutowym filmie opowiedział o kulisach ich relacji. Teraz ekspertka od mowy ciała Judi James wyjaśnia, co oznaczają gesty mężczyzny.

75-letni Thomas Markle w dokumencie wyemitowanym w brytyjskiej telewizji Channel 5 powiedział m.in., że Harry i Meghan są jego dłużnikami. – Harry jest mi coś winien i Meghan też. Powinienem dostać zadośćuczynienie za to, co mnie spotkało – przekonywał. – Moja córka obiecała mi kiedyś, że gdy przejdę na emeryturę, zaopiekuje się mną. Ten czas nadszedł, więc niech zajmie się tatusiem – powiedział. W rozmowie żali się również, że nie poznał swojego wnuka Archiego.

Thomas Markle poinformował także, co sądzi na temat decyzji o wycofaniu się Meghan Markle i księcia Harry'ego z formalnych obowiązków. – Kiedy się pobrali, wzięli na siebie obowiązek bycia częścią rodziny królewskiej i reprezentowanie jej członków. Jest to jedna z największych, długowiecznych instytucji w historii. Niszczą ją, odchodząc. Nie powinni tego robić – powiedział.

– Na nagraniu marszczył brwi i mrużył oczy, co sugeruje, że jest zraniony i zdziwiony, a jego zaspany wzrok nakłania do refleksji. Interesujące jest również to, że szybko mruga, co świadczy o wysokim poziomie adrenaliny – dodała.