Ludzie + 2 Meghan Marklekate middelton oprac. Katarzyna Dobrzyńska 22-01-2020 (21:03) Meghan Markle ma obowiązek kłaniać się przed Kate Middleton. Królewskie zasady jasno to określają Odkąd Meghan i Harry zdecydowali się zrezygnować z funkcji "starszych" członków rodziny królewskiej ich dalsze losy rodzą wiele pytań. Jednym z nich jest to, czy książę i księżna Sussexu powinni kłaniać się przed Williamem i Kate. Czy Meghan Markle ma obowiązek kłaniać się Kate Middleton? (Getty Images) Po opublikowaniu kontrowersyjnego oświadczenia księżnej Meghan i księcia Harry'ego świat rodziny królewskiej stanął na głowie. Ich decyzja budzi wiele kontrowersji i jeszcze więcej pytań. Wszyscy zastanawiają się, gdzie zamieszka para, z czego będą żyli i jakie będą ich relacje z innymi członkami rodziny. Czy Meghan i Harry mają obowiązek kłaniać się Kate i Williamowi? Rezygnacja Sussexów z tytułów i przywilejów starszych członków rodziny królewskiej niesie ze sobą różne konsekwencje. Jednym z nich jest obowiązek oddawania szacunku osobom o wyższej pozycji. Ciekawscy spekulują, czy będą musieli kłaniać się przed Kate i Williamem. Królewskie zasady etykiety mówią jasno. Teraz Cambridge'owie zajmują wyższą pozycję w linii sukcesji i powinni przyjmować należne im hołdy oraz oznaki szacunku. Oznacza to, że Meghan i Harry powinni skłonić się na widok Kate i Williama. W rzeczywistości członkowie rodziny królewskiej porzucili już te konwenanse. Ten zaszczyt zarezerwowany jest dla królowej i jej męża, księcia Filipa oraz monarchów z innych krajów.