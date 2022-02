Poleciała do Turcji na operację plastyczną nosa. Pokazała efekt po zagojeniu

Pokazała się w opatrunkach po operacji nosa

Oliwia Sekścińska prowadzi konto na TikToku pod nickiem "oilwka" już od dłuższego czasu, a jej szalone filmiki oglądały tysiące osób. Jednak teraz, gdy poruszyła kwestię operacji plastycznej nosa, wzbudziła prawdziwe zainteresowanie. Jak widać, jest to temat, którego internauci są bardzo ciekawi. Młoda dziewczyna opublikowała do tej pory wiele filmików nagranych zaraz po operacji, gdy miała jeszcze na sobie opatrunek, spod którego widać opuchniętą twarz i sińce. Do tej pory nie zdradziła jednak zbyt wiele szczegółów całego przedsięwzięcia. Choć internauci chcą wiedzieć. Przede wszystkim interesuje ich, ile tiktokerka zapłaciła i ile trwała pełna rekonwalescencja.