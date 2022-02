Tiktokerka zapomniała wyłączyć telefon. Znajomi dzwonili i pytali, czy się wstydzi

28 grudnia 2021 roku dziewczyna wybrała się na imprezę urodzinową do kolegi. Kiedy przyjęcie się skończyło poszła jeszcze do baru z shotami i wróciła do domu kompletnie pijana. Po raz pierwszy zdecydowała się poprowadzić transmisję na żywo w mediach społecznościowych. Zanim zasnęła przed telefonem to zapomniała go wyłączyć. Jej relacje obejrzało ponad 5 mln osób.