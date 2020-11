To było ich pierwsze wyjście po wyborach. Bacznie obserwowano Melanię

Trump nie wygłosił przemówienia na uroczystym wydarzeniu, decydując się stanąć w deszczu obok Pence'a, gdy z głośników popłynął hymn narodowy. Następnie wystąpił naprzód, by dotknąć ceremonialnego wieńca, po czym zasalutował po raz ostatni. Uwagę zwracała mina Melanii Trump – wyglądała na zmęczoną i smutną. To zapewne nie uciszy plotek o możliwym rozwodzie. Według byłych współpracownic, 50-latka wkrótce odejdzie od męża.

Donald i Melania – powyborcze wyjście

Niektóre media podawały, że Trump dołączyła do grona osób, które chcą przemówić prezydentowi do rozsądku. Chodziło o namówienie go do oddania władzy bez niszczenia wszystkiego wokół. W międzyczasie pierwsza dama zabrała jednak głos na Twitterze. "Naród amerykański zasługuje na uczciwe wybory. Każdy głos – nie nielegalny – powinien być liczony. Musimy chronić naszą demokrację, zapewniając procesowi całkowitą przejrzystość" – napisała.