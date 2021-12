To chciałby dostać Twój chłopak

Słuchawki to prezent, który przypadnie do gustu praktycznie każdemu. Zwłaszcza, gdy jest to sprzęt gwarantujący tak dobre brzmienie, jak JBL 500BT. Słuchawki są dostępne w czterech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, niebieskiej i różowej. Do połączenia z telefonem lub komputerem, służy Bluetooth. To słuchawki, które gwarantują głęboki bass i wyjątkowo czyste brzmienie, jak na sprzęt z tej półki budżetowej.