Bosacka porównuje Amerykanów do Europejczyków. Kto się lepiej odżywia?

"Klasa średnia - Kanadyjczycy lub Amerykanie kontra klasa średnia w Polsce. Zapraszamy siebie nawzajem na grilla. Polacy jedzą karkówkę, dobrej jakości kiełbasę, warzywa, bardzo lubimy grillować pieczarki, papryki, cukinie, bakłażany. A Amerykanie i Kanadyjczycy grillują zdecydowanie mrożone hamburgery kupione w sklepie i do tego są takie bułeczki 100-letniej przydatności do spożycia. Ciężko tam znaleźć w typowym supermarkecie dobrej jakości chleb, jeśli jest maślanka to w zasadzie jeden rodzaj albo dwa, kefir ma 13% tłuszczu, a przypomnijmy, że w Polsce ma 1% tłuszczu" - mówi dziennikarka w wywiadzie dla JastrząbPost.