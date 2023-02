"To jest HIT?!" - odcinek 3

Jak narysować perfekcyjną kreskę na powiece? Okazuje się, że istnieje bardzo łatwy sposób, dzięki któremu zrobimy to w kilka sekund. - Czuję się jak Audrey - podkreśliła prowadząca. W trzecim odcinku programu "To jest HIT?!" Agata Wiśniewska przetestowała kolejne znane triki z TikToka. Niestety nie wszystkie sztuczki okazały się hitem. Przyklejanie rzęs za pomocą mrugnięcia? Chociaż na TikToku wyglądało banalnie, w praktyce była to prosta droga do spektakularnej wpadki...