"To jest HIT?!" - odcinek 4

Agata Wiśniewska przetestowała kolejne sposoby na szybki i oryginalny makijaż. Czy podkreślenie brwi cieniem do powiek jest dobrym pomysłem? Jak wykorzystać zalotkę w nietypowy sposób? Co się stanie, jeśli przed użyciem ulubionej konturówki zmoczymy ją w wodzie? I czy viralowy trik na nakładanie podkładu zawsze się sprawdza? W czwartym odcinku "To jest HIT?!" rozwiewamy wszelkie wątpliwości.