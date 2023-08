W najnowszym odcinku programu "To jest hit", Agata Wiśniewska skupi się na paznokciach. Lato to czas, kiedy szczególnie chcemy zadbać o płytkę naszego paznokcia. Wybieramy piękne pastelowe odcienie, energetyczne lub neonowe kolory. Czy hybrydę można w łatwy i bezpieczny sposób zrobić samemu w domu lub podczas urlopu? Nasza prowadząca przetestowała to specjalnie dla Was.

