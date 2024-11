Pojawiły się w ogrodach. Uważaj, mogą wchodzić do domów

Inwazja pluskwiaków śródziemnomorskich w Polsce stała się tematem licznych debat. Skupieniec lipowy, często nazywany też pluskwiakiem śródziemnomorskim, przywędrował z południowej Europy i północnej Afryki. W ostatnich latach zmieniający się klimat przyczynił się do jego migracji na północ. W Polsce po raz pierwszy odnotowano jego obecność w 2016 roku.

Pluskwiaki śródziemnomorskie w swoim naturalnym środowisku często żerują na roślinach z rodziny ślazowatych, a ich ulubieńcem jest lipa. Ich zdolność do tworzenia dużych skupisk na drzewach robi wrażenie i wymaga zastosowania specyficznych metod kontroli.

Z rozprzestrzenianiem się pluskwiaków śródziemnomorskich wiąże się wiele pytań dotyczących ich roli w przyrodzie. Ich duże kolonie nie stanowią poważnego zagrożenia dla ekosystemu , jednak są monitorowane, aby unikać potencjalnych szkód. Te owady nie są zwalczane chemicznie, co mogłoby zaszkodzić innym organizmom. Zamiast tego, specjalistyczne techniki, takie jak odkurzacze, są stosowane do ich bezpiecznego usuwania.

Dla ludzi są zupełnie niegroźne, ale warto wspomnieć, że w okresie jesienno-zimowym mogą szukać schronienia w naszych domach . Dlatego w tych miejscowościach, w których zaobserwowano inwazję pluskwiaków, warto zainwestować w siatki do okien.

