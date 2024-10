Jesienią pchają się do domów. Spryskaj tym framugi okien. Uciekną co do jednej

Od jakiegoś czasu możemy zauważyć w Polsce występowanie biedronki azjatyckiej. Pierwszy przypadek pojawienia się tego gatunku w naszym kraju odnotowano dopiero w 2006 roku w Poznaniu. W 2020 roku owady znaleźć można było już we wszystkich miastach.

Choć wyglądają uroczo i niewinnie, to dość niebezpieczne stworzenia. Ich ugryzienie może wywołać reakcję alergiczną, atak astmy czy obrzęk naczynioruchowy. Co gorsza, atakują zarówno dorosłych, jak i dzieci. Podpowiadamy, jak uchronić dom przed ich inwazją.

Biedronki azjatyckie (Harmonia axyridis), to gatunek owadów pochodzący z Azji. Ich odwłok mieni się różnymi kolorami - od pomarańczy i czerwieni po żółcie i czernie. Na skrzydełkach owadów można dostrzec charakterystyczne kropki, występujące w innej konfiguracji i ilości, niż w przypadku klasycznego gatunku. U zwykłej biedronki plamek jest 7, w przypadku odmiany azjatyckiej może ich być od 0-23 .

Dzięki ciepłemu klimatowi nasz kraj stał się dla nich idealnym miejscem do rozwoju i bytowania. Niestety, ich obecność nie ogranicza się tylko do pól, ogrodów i parków. W czasie chłodniejszych miesięcy biedronki azjatyckie poszukują schronienia przed zimnem i często dostają się do naszych mieszkań przez szczeliny, okna, drzwi czy wentylację. Jak je skutecznie odstraszyć?