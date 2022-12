To ma wydarzyć się jutro. Astrolodzy nie mają wątpliwości

Co się dzieje 12 grudnia?

12 grudnia to wyjątkowa data, obok której nie można przejść obojętnie. Astrologowie wyraźnie zaznaczają, że to ostatni magiczny dzień w roku. Kumulacja jedynek (oznaczających realizację celów i marzeń) oraz dwójek (symbolizujących harmonię oraz intuicję) daje moc, by sprawić, że to co jest w naszej głowie, stanie się rzeczywistością. To data o niesamowitej wibracji, podczas której otwiera się portal 12:12. Co to dokładnie oznacza? Astrologowie twierdzą, że właśnie wtedy przepływ energii między światami jest najsilniejszy.