To miał być przytyk w stronę Diany? Oto jaki dodatek do kreacji wybrała księżna Camilla

Jak się okazuje, Diana wręcz bojkotowała markę Chanel. Wszystko z powodu logo, które zawiera dwie splecione ze sobą litery "C". Nieżyjąca już księżna kojarzyła je z imionami Camilli oraz Carola, i to był właśnie powód, dla którego nie nosiła produktów tego luksusowego domu mody. Dlatego niektórzy uważają, że małżonka księcia Karola założyła tę torebkę z premedytacją. Lecz całkiem możliwe, że ten model przypadł jej po prostu do gustu.