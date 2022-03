Książę Harry skontaktował się z byłą dziewczyną? Podobno miał szczególny powód

Książę Harry przez lata był nazywany "buntowniczym" księciem, nie tylko ze względu na swoje mało książęce zachowanie, ale także nagminne zmienianie dziewczyn. Serce księcia zdobyła m.in. Chelsy Davy, która usidliła go na prawie siedem lat. To właśnie ona była typowana na przyszłą żonę Harry'ego i tym samym księżną, jednak podjęła decyzję o zakończeniu związku. Dziś, tak samo, jak on, ułożyła sobie życie u boku innej osoby.