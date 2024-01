Nagranie z reakcją psa jest hitem w sieci. To dowód na ich mądrość

Na filmiku widać, jak niewidomy mężczyzna zostaje w bezpiecznej odległości, a jego pies przewodnik "sprawdza ", czy droga jest bezpieczna. Czworonóg obiega jedno z aut i szczeka do kierowcy, dając mu do zrozumienia, aby był ostrożny. Następnie robi to samo w stosunku do drugiego pojazdu. Dopiero gdy upewni się, że wszystko jest w porządku, wraca do swojego pana i wraz z nim bezpiecznie przechodzi przez ulicę.