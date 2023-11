Tych psów nie zostawiaj samych w domu. Na liście kilka popularnych ras

Adoptując lub kupując psa trzeba przemyśleć wiele kwestii, które będą miały wpływ zarówno na życie właścicieli, jak i psów. Wśród nich znajduje się ta, ile czasu w ciągu dnia właściciele zwierząt spędzają poza domem, co może przyczynić się do wywołania u czworonogów lęku separacyjnego, jeśli posiadają one predyspozycje do jego powstania.