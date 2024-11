To najmodniejsze spodnie sezonu. Julia Kamińska już je nosi

Julia Kamińska wyrosła na prawdziwą ikonę mody. Jej stylizacje to synonim wygody połączonej z najgorętszymi trendami sezonu. Ostatnio kolejny raz udowodniła, że doskonale wie, co w "modowej" trawie piszczy.

Julia Kamińska zdecydowała się bowiem na spodnie o fasonie flare, które wyróżnia dopasowana góra i rozszerzane ku dołowi nogawki, które dodatkowo ozdobione były efektownymi rozcięciami. Model z wysokim stanem to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na wygodzie i optycznym wyszczupleniu sylwetki.

Gwiazda do swoich supermodnych spodni dobrała granatowy, klasyczny T-shirt. Kamińska nie zapomniała również o dodatkach, które w tym przypadku grały niezwykle ważną rolę. Czarne, klasyczne szpilki z noskiem w szpic wydłużyły jej nogi, a ciemne okulary przeciwsłoneczne dodały jej tajemniczości.

Spodnie flare od kilku sezonów nie wychodzą z mody. Ma to związek przede wszystkim z ich niebywałą wygodą. Ich efektowny fason doda nawet najprostszej stylizacji niepowtarzalnego charakteru. Można je nosić zarówno w połączeniu z eleganckimi koszulami, jak i casualowymi swetrami. Warto również wiedzieć, że tego typu model pasuje paniom o niemal każdej sylwetce.

