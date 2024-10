Kamińska założyła najmodniejsze spodnie. Teraz każda będzie takie chciała

Julia Kamińska to z pewnością jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Widać, że lubi bawić się modą co często pokazuje w mediach. Jej garderoba zazwyczaj jest pełna nowości, które wpisują się w aktualne trendy. Stylizacje aktorki zachwycają nie tylko na ściankach i czerwonych dywanach, ale również w codziennym życiu.

Jednak poza kulinarnymi poczynaniami aktorki naszą uwagę zwróciła jej stylizacja, a konkretnie szerokie jeansy. Model "wide leg" w ostatnim czasie robi furorę i jest bardzo doceniany przez trendsetterki. Jednak Julia założyła ich trochę inną wersję, bo są jeszcze bardziej oversize'owe oraz mają subtelne wiązanie w pasie. Spodnie zrobiły tutaj całą robotę, dlatego dobrała do nich zwykłą, białą koszulę oraz szpilki. Trzeba przyznać, że ten ubiór idealnie sprawdzi się do pracy, a także na wieczorne wyjście.

1. Spodnie z szeroką nogawką "wide leg". To one są największym hitem tego roku. Mogą być również alternatywą dla dzwonów, które od czasu do czasu powracają do łask. Jednak ich nogawki są rozszerzane na całej długości, co sprawia wrażenie tzw. "baggy jeans" przez co możemy czuć się w nich luźno i swobodnie.